Слухи: Риккардо может заменить Переса в начале сезона

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Британский журналист Джо Савар опубликовал очередную порцию слухов о будущем Серхио Переса в Red Bull Racing. По его сведениям, контракт Даниэля Риккардо подразумевает возможность возвращения в команду на место Переса, если мексиканец продолжит сильно уступать Максу Ферстаппену.

«Ходят слухи, что недавно в Red Bull отклонили предложение о продаже AlphaTauri за $1,2 миллиарда, – пишет Джо Савар. – Согласно другим слухам, команда будет переименована в Racing Bulls. По крайней мере, это название было зарегистрировано как торговая марка Red Bull.

Раскраска машины, которую команда использовала на этапах в Лас-Вегасе и Абу-Даби, скорее всего, ляжет в основу раскраски для следующего сезона. Что касается состава пилотов в 2024-м, то это будут Даниэль Риккардо и Юки Цунода.

Однако осведомлённые источники полагают, что в контракте Риккардо есть пункт, позволяющий ему вернуться в Red Bull Racing после первых гонок сезона, если Серхио Перес не сможет прибавить. Я слышал, что в случае перехода зарплата Даниэля вырастет в три раза, а его место [в команде из Фаэнцы] займёт Лиам Лоусон».