В Aston Martin благодарны Феттелю

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Себастьян Феттель покинул Aston Martin год назад, но главный инженер команды Том Маккалоу высоко оценил его влияние на проект успешной машины этого сезона…

Том Маккалоу: «Себастьян пришёл к нам с опытом двух команд, выигрывавших гонки и титулы, со знанием множества мелочей, от которых зависит успех. И он очень внимательно и напряжённо работал вместе с нами.

Мы часто говорим, что гонщик – лучший датчик в машине. При её разработке мы используем разные инструменты моделирования, аэродинамическую трубу, систему CFD, но только пилотирующий машину гонщик может сказать, что в поворотах этого типа мы испытываем больше проблем, чем в других. Это помогает нам внимательно анализировать данные и добиваться прогресса. К сожалению, за те два года, что он был с нами, мы не смогли предоставить ему достойную машину, но с его помощью мы сделали большой шаг вперёд

Очень жаль, что он не застал этот прогресс, но такое часто случается в Формуле 1. Я уже с этим сталкивался. Я помню, в Williams, когда у нас выступал Рубенс Баррикелло, он приложил максимум усилий в сезонах 2010 и 2011 года, сказав нам, что именно нужно сделать, чтобы машина стала лучше. Мы сделали это, и в 2012-м выиграли Гран При Испании, но Рубенса уже не было в команде, он не смог воспользоваться результатом своей работы».