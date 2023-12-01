Зак Браун: Теперь у нас больше влияния на Mercedes

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На прошлой неделе в McLaren объявили о продлении контракта с Mercedes на поставку силовых установок до 2030 года. Руководитель команды Зак Браун рассказал, что по условиям нового контракта в McLaren смогут влиять на компоновку силовой установки, а не подстраивать своё шасси под готовый продукт, как это происходит сейчас.

Зак Браун: «Я считаю, что можно выиграть титул, будучи клиентской командой. Я не хочу вдаваться в подробности нового контракта, но мы уточнили области, в которых можем оказаться в невыгодном положении по сравнению с заводской командой. Теперь у нас отличный контракт с Mercedes High-Performance Powertrains.

Мы добились влияния, которого у нас раньше не было. Это означает, что в процессе разработки силовой установки нас будут раньше информировать обо всех деталях, и мы сможем влиять на этот процесс.

Больше не будет ситуаций, когда мы не знаем, с чем предстоит иметь дело, и просто к определённой дате получаем готовый двигатель. Благодаря этому разработку компоновки машины в районе силовой установки мы будем начинать не намного позже, чем заводская команда».