Формула E: Конфигурация берлинской трассы изменена

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Берлинский этап чемпионата мира по гонкам на электромобилях запланирован на второй уик-энд мая, но уже сейчас объявлено, что конфигурация трассы, проложенной по территории старого аэродрома «Темпльхоф», будет изменена.

Гонка Формулы E в Берлине появилась в календаре электрической серии в 2015 году и с тех пор только один раз проходила на другой трассе в центре столицы Германии, а в остальных случаях её принимало кольцо в Темпльхофе, причём его конфигурация не раз менялась.

Длина последней версии составляла 2335 м, и в прошлом году за гонки сдвоенного берлинского уик-энда там было зафиксировано 362 обгона. Теперь организаторы намерены пойти дальше – к следующей гонке трассу удлинят, а поворотов на ней станет больше.

В Формуле E представили обновлённую конфигурацию кольца, длина которого увеличена до 2585 м, и теперь на нём 15 поворотов. Она была разработана специалистами чемпионата, отвечающими за проектирование трасс.

«Новая конфигурация трассы в берлинском Темпльхофе сохранила характер старого кольца, но при этом гонщикам и команда предстоит преодолевать новые сложности, – прокомментировал Пабло Мартино, представитель FIA, отвечающий в Формуле E за спортивные вопросы. – Им предстоит проявить всё своё мастерство, а также там пройдёт настоящую проверку их умение эффективно расходовать энергию.

Комбинация быстрых, среднескоростных и медленных поворотов увеличивает выбор вариантов настроек, что позволит разным гонщикам получать преимущество на разных участках круга, а две основных зоны, где возможны обгоны, означают, что гонки будут проходить по захватывающему сценарию».