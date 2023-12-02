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Автоспорт

Команды собирают деньги для бывших сотрудников

Команды собирают деньги для бывших сотрудников

В Формуле 1 есть несколько благотворительных фондов, собирающих средства для бывших сотрудников, если в их жизни возникают какие-то неожиданные сложности.

Один из них – фонд Grand Prix Trust, возглавляемый бывшим гонщиком, комментатором Sky Sport F1 Мартином Брандлом.

Команды Формулы 1 выставили множество лотов на благотворительный аукцион – экскурсии в боксы, на базы, вещи с автографами пилотов. Все собранные средства пойдут в фонд Grand Prix Trust.

Источник:www.f1news.ru

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