Команды собирают деньги для бывших сотрудников

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В Формуле 1 есть несколько благотворительных фондов, собирающих средства для бывших сотрудников, если в их жизни возникают какие-то неожиданные сложности.

Один из них – фонд Grand Prix Trust, возглавляемый бывшим гонщиком, комментатором Sky Sport F1 Мартином Брандлом.

Команды Формулы 1 выставили множество лотов на благотворительный аукцион – экскурсии в боксы, на базы, вещи с автографами пилотов. Все собранные средства пойдут в фонд Grand Prix Trust.