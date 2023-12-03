Ферстаппен: Алонсо готов выступить со мной в Ле-Мане

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Макс Ферстаппен заявил, что Фернандо Алонсо было бы интересно как-нибудь в будущем выступить в «24 часах Ле-Мана» в одном экипаже с ним.

Сегодня трёхкратный чемпион мира принимал участие в традиционном празднике Honda Thanks Day, проходившем в японском гоночном комплексе в Мотеги. Он там был в компании с Серхио Пересом, гонщиками AlphaTauri Даниэлем Риккардо и Юки Цунодой, двукратным победителем Indy 500 Такума Сато и звёздами MotoGP.

Когда Сато проводил демонстрационный заезд на машине IndyCar, на которой в 2020 году выиграл классическую гонку в Индианаполисе, Ферстаппен отвечал на вопросы японских болельщиков. В том числе его спросили, не намерен ли он в будущем попробовать свои силы в этой заокеанской серии.

«Я люблю смотреть гонки IndyCar и с большим уважением отношусь к тому, что эти люди делают, но не думаю, что буду там участвовать, – ответил Ферстаппен. – Но, безусловно, я бы хотел попробовать на ходу мотоцикл класса MotoGP, а также мне нравятся гонки SuperGT. В прошлом году я прокатился на такой машине, и это было очень здорово. Машины Super Formula мне тоже нравятся, они классно выглядят, и это самые быстрые машины, уступающие по скорости только Формуле 1.

Но где мне определённо хотелось бы выступить, так это в Ле-Мане. Я уже бывал на этой гонке, когда там выступал отец. Гонки на выносливость сопровождает великолепная атмосфера – болельщиков просто море, а гонка проходит и в закатные часи, и ночью. Думаю, что это действительно классно».

Когда Макса спросили, кто бы мог стать его напарником в Ле-Мане, он сказал: «Я разговаривал на эту тему с Фернандо. Он сказал, что будет готов вновь выступить в Ле-Мане только в одном экипаже со мной. И я ответил, что это было бы замечательно.

Единственный момент состоит в том, что в Ле-Мане нет требований к минимальному весу гонщика. А я довольно тяжёлый, и чтобы это компенсировать, надо найти более лёгких напарников. Но Фернандо довольно лёгкий, так что это было бы неплохо. Но нам нужно будет найти ещё одного, и тут надо будет подумать».

В современной Формуле 1 есть только два гонщика, которые могут похвастастья победой в Ле-Мане: это Нико Хюлкенберг, выигравший легендарный марафон в составе заводской команды Porsche в 2015 году, и Фернандо Алонсо, дважды – в 2018-м и 2019-м побеждавший там вместе с Toyota.