Итоги сезона: Alfa Romeo / Sauber

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Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Валттери Боттас 22 15 10 7 8 Гуаньюй Чжоу 22 18 6 5 9 Sauber / Alfa Romeo Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2023 22 9 16 5 8 2022 22 6 55 5 5 2021 22 9 13 7 8 2020 17 8 8 8 9 2019 21 8 57 5 4

История бренда Alfa Romeo в Формуле 1 включала два условно пятилетних отрезка – с 1980 по 1984-й и с 2019 по 2023-й. Дважды команда с таким названием оказывалась, шестой, но чаще занимала строчку ниже, как и в этом сезоне.

В последние пять лет это не была заводская команда. Это была Sauber, получившая титульного партнёра и позволившая Alfa Romeo смогла зайти в Формулу 1 при относительно скромном бюджете. Они ничего не разрабатывали, но могли привозить своих партнёров и спонсоров поглядеть на фирменную раскраску, а машины по-прежнему строили в Хинвиле на деньги швейцарских инвесторов из Longbow Finance.

Для Sauber девятое место – результат обычный, для известного автомобильного бренда – провальный, но они не слишком упирались. «Для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало».

Стороны объявили о завершении партнёрства задолго до конца чемпионата. Инвесторы нашли для Sauber лучший путь, договорившись с Audi, но следующий сезон будет промежуточным – и без Alfa Romeo, и без Audi, но под руководством Алессандро Алунни Брави, Андреаса Зайдля и технического директора Джеймса Ки – состав очень авторитетный.

Состав гонщиков решили сохранить, хотя текущий сезон Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу провели вяло. Да, почти всё зависит от машины, но в Williams Алекс Элбон в одиночку вытащил команду на седьмое место, а Alfa Romeo, которая теперь вновь сменит название на Sauber, осталась на девятом.

Команда может смело поменять гонщиков, и результат не изменится. Вероятно, с приходом Audi их и поменяют.

Валттери нужно сбрить усы и предпринять какие-то усилия, чтобы остаться в строю. Иначе всё ограничится финскими ралли в заснеженном лесу, интересными только участникам и местным жителям, и торговлей именными бургерами в его родном городе.

Есть в Финляндии близ местечка Настола, где Валттери родился, одно малоприметное придорожное кафе, начисто лишённое какого-либо внешнего лоска и гламура. Выглядит оно, как рядовая шофёрская харчевня, называется Lähde-Kioski и уже более 30 лет стоит рядом с трассой 12, что идёт из Раумы в Коуволу через Тампере и Лахти. Однако это единственное место в мире, где изголодавшиеся путешественники могут отведать Боттас-бургер, который подаётся там на основе эксклюзивной договорённости с Валттери с тех пор, как он выступает в Формуле 1.

Самым успешным для команды стал этап в Катаре, где оба гонщика заработали очки, но слово «успешный» весьма условно. Шесть очков за этап в этом году зарабатывали абсолютно все.

Одной из главных проблем в конце сезона стали сомнения в сотрудничестве с Audi. Очевидно, что результаты не устраивают немцев, они уже играли в эту игру и понимают, что для достижения приемлемых результатов нужны огромные инвестиции и большое время – и эти факторы тоже ничего не гарантируют. Спросите у Toyota. На фоне событий в мире и роста популярности китайских брендов, вложения в гоночный шоу-бизнес выглядят весьма рискованными.

Понятно, что стороны будут думать, но вот у Sauber нет возможностей для манёвра. Выплаты от FOM за девятое место в Кубке конструкторов лишь компенсируют затраты. В принципе, для существования команды этого достаточно.

Следующий сезон будет переходным. И для будущего команды, и для принятия решения, и для гонщиков. Многие считают, что если союз с Audi распадётся, Sauber покинет Формулу 1…