Оливер Берман сравнил машины Формулы 2 и Формулы 1

13

Оливер Берман выступает за команду Prema в Формуле 2, а также входит в число слушателей Гоночной академии Ferrari и считается весьма перспективным гонщиком.

В Абу-Даби 18-летний британец не только выступал в финале сезона молодёжной серии, но и провёл первую пятничную тренировку за рулём машины Haas, после чего в минувший вторник продолжил работать с американской командой на однодневных тестах, а затем вновь пилотировал машину Prema, но уже на трёхдневных тестах Ф2.

По итогам столь интенсивной программы, выполняя которую Оливер проехал сотни кругов по трассе автодрома Яс-Марина, он рассказал об отличиях машин этих двух серий.

Оливер Берман: «Начнём с передней части машины. На машинах Формулы 1 переднее крыло намного сложнее. Поскольку команды могут свободно вести его модернизацию, то чтобы добиться его максимально возможной эффективности, все стремятся как можно ближе подойти к пределу того, что допускается техническим регламентом.

В Формуле 2 переднее крыло намного проще, и на всех машинах оно одинаковое. Поэтому все команды Ф2 примерно одинаково настраивают свои машины, и в этом плане у них намного меньше работы. К тому же производство таких крыльев обходится дешевле.

Если посмотреть на боковые области машины Формулы 1, например, на боковые понтоны, то хорошо видно, насколько они сложнее, чем в Ф2. Они играют очень важную роль в формировании воздушного потока, обтекающего шасси, и команды могут выбирать разные концепции и следовать разным направлениям, чтобы добиться максимальной прижимной силы.

Что касается машины Ф2, то можно сказать, что она более стандартная по сравнению с Формулой 1, где постоянно идёт процесс модернизации техники.

Заднее крыло на машине Ф2 тоже намного меньше, чем в Ф1, и генерирует намного меньше прижимной силы. Весь сезон мы используем единственную спецификацию крыла и можем лишь менять угол атаки, регулируя положение плоскости крыла.

А команды Формулы 1 привозят на разные гонки разные модели заднего крыла – в зависимости от особенностей трассы. Например, в Лас-Вегасе крылья были относительно маленькие по размеру, тогда как в Абу-Даби вновь понадобились большие крылья. В Формуле 2 весь год применяются одинаковые задние крылья, и уровень прижимной силы регулируется привычным старым способом.

Силовая установка на машине Ф1 развивает почти 1000 л.с., и это безумно впечатляет! Хотя рабочий объём двигателя внутреннего сгорания намного меньше, он намного эффективнее, в том числе из-за гибридной системы, поэтому мы также используем дополнительную энергию батареи – это даёт ещё порядка 200 л.с. А на машине Ф2 стоит обычный двигатель внутреннего сгорания.

Это были основные отличия моей машины Формулы 2 от машины Haas F1».