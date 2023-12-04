В Академии Alpine очередное пополнение

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Никола Лакорте, выступающий в итальянской Формуле 4 и уже открывший счёт победам, стал новым слушателем Академии Alpine.

16-летний итальянец – сын Роберто Лакорте, предпринимателя и гонщика, не раз выходившего на старт марафона в Ле-Мане, а в последние пару лет выступавшего в американском чемпионате IMSA.

Лакорте-младший перешёл из картинга в Ф4 в конце сезона 2022 года, а в 2023-м пилотировал одну из машин команды Prema и одержал победу на первом этапе сезона в Имоле. Правда, больше ни разу он на подиум не поднялся, но завершил сезон на 9-й строчке личного зачёта.

Джулиан Рауз, руководитель Академии Alpine: « Здорово, что в сезоне 2024 года Никола присоединится к нашей молодёжной программе. Мы продолжаем расширять программу Академии Alpine и приглашаем новых талантов, чтобы оказывать им поддержку на протяжении их карьер.

Мы будем способствовать профессиональному развитию Николы как на трассах, так и за их пределами. Как и другим участникам нашей молодёжной программы, ему пойдёт на пользу обучение в Академии Alpine и общение с командой Alpine F1».