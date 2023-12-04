В AlphaTauri отчитались о том, как прошёл праздник Honda

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Вчера мы рассказывали, что в AlphaTauri готовилась к традиционному празднику Honda Thanks Day, который в воскресенье проходил в японском гоночном комплексе в Мотеги.

Краткий отчёт команды об этом событии выглядит так:

«Мы ещё раз погоняли на нашей AT02 (машине 2021 года), покатались на гоночной машине из 1965 года, а также на спорткарах Honda класса GT, пообщались с победителями разных чемпионатов и постоянно были в атмосфере любви, которую создавали японские болельщики.

Всё это и многое другое можно считать настоящим волшебством, которое бывает только на Honda Thanks Day!»

Судя по улыбкам на лицах Даниэля Риккардо и Юки Цуноды, сегодня они получили настоящее удовольствие.

Надо добавить, что представители Red Bull Racing, а также оба гонщика чемпионской команды, Макс Ферстаппен и Серхио Перес, тоже участвовали во всём этом веселье.