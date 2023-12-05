Риккардо: Теперь уже не так важно претендовать на победы

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Даниэль Риккардо заявил, что во второй части его карьеры в Формуле 1 спортивные успехи уже не являются приоритетом.

Австралиец был вынужден пропустить сезон 2023 года, когда в McLaren досрочно расторгли с ним контракт, сделав ставку на Оскара Пиастри. Даниэль вернулся в Red Bull Racing, где на него были возложены обязанности резервного гонщика, а также ему пришлось активно участвовать в разного рода рекламных акциях, – с этой ролью он, как известно, справляется едва ли не лучше всех.

Но в середине сезона услуги Риккардо вдруг оказались востребованы, когда в AlphaTauri решили расстаться с Ником де Вризом, не оправдавшим связанных с ним ожиданий. И хотя возвращение Даниэля в гонки проходило не без сложностей, поскольку на тренировке в Зандфорте он сломал левую руку, но потом, пропустив несколько гонок и восстановившись после травмы, он успешно доказал, что скорость у него по-прежнему есть.

Риккардо показал 4-й результат в квалификации в Мехико, после чего финишировал 7-м, и это лучшее достижение AlphaTauri в сезоне 2023 года – именно благодаря ему команде удалось подняться на 8-ю строчку Кубка конструкторов.

«Если бы я вообще не выступал в гонках в этом году, если бы отдыхал все 12 месяцев, то думаю, что и при этом никаких проблем не было бы, – рассуждал Даниэль после завершения сезона. – Время, которое я провёл без гонок, действительно пошло мне на пользу, этот перерыв мне очень многое дал.

Если бы в январе меня спросили, буду ли я готов сесть за руль машины AlphaTauri в Венгрии, то я бы, наверное, ответил: "Пожалуй, я не готов, мне нужно больше времени". Тогда мне бы не казалось, что в таком варианте есть какой-то особый смысл.

Но затем, ко времени шинных тестов в Сильверстоуне, этот смысл уже появился. И пилотируя машину Red Bull, я думал: "Отлично, эта работа опять доставляет мне удовольствие!"

Даже когда по итогам квалификации я, пилотируя машину AlphaTauri, оказывался на 14-й или ещё какой-то такой позиции, мне всё равно было весело. В общем, тот перерыв был для меня очень важен. В свободное время я просто посмотрел на всё со стороны и сказал себе: "Окей, теперь удовольствие от нашего спорта в моём случае не должно зависеть от результатов".

Да, я хорошо понимаю, что такое хороший круг или хорошая гонка, и это помогает мне спокойно спать по ночам, но теперь для меня не столь обязательно всякий раз претендовать на победы. Полагаю, это в моей жизни уже было. И сейчас мне вполне комфортно, я всем доволен.

Если год назад я полагал, что для меня нет смысла выступать в гонках за рулём машины, которая не позволяет бороться за высокие результаты, то постепенно я изменил своё мнение, и теперь вижу в этом всё больше смысла».