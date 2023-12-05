Шумахер хочет доказать, что заслуживает ещё одного шанса

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В 2023 году Мик Шумахер не выступал в гонках и лишь наблюдал, как это делают другие – в такой ситуации сын семикратного чемпиона мира оказался впервые с тех пор, как ещё в детстве начал заниматься картингом.

Он лишился места в команде Haas, с которой сотрудничал в течение двух сезонов, но смог получить место резервного пилота Mercedes. Однако теперь Мик хочет получить возможность доказать, что заслуживает второго шанса в Формуле 1.

«Моя новая роль очень отличается от той, что была у меня в предыдущие два года, – поделился Шумахер в интервью официальному сайту чемпионата. – В целом я просто старался найти своё место в команде Mercedes и как можно больше учиться, ведь у меня появилась возможность расширить свои горизонты и подготовиться к тому, чтобы в любой момент сесть руль».

В 2022 году, когда его напарником стал опытный Кевин Магнуссен, Мик бледновато выглядел на его фоне: если датчанин заработал за сезон 25 очков, то Шумахер – только 12. Кроме того, он не раз довольно серьёзно разбивал машины, в том числе в Монако и в Японии, и это обходилось команде очень дорого. В итоге уже в дни финального Гран При Абу-Даби в Haas подтвердили, что в 2023 году новым напарником Магнуссена станет ветеран Формулы 1 Нико Хюлкенберг.

«Конечно, всё это произошло довольно поздно, – вспоминает Мик. – Мне всего за день до начала финального уик-энда сезона сообщили, что в 2023 году я не буду выступать за Haas. В общем, было уже поздновато пытаться искать какие-то другие варианты, поэтому мы предпочли принять предложение Mercedes, которое было сделано на более ранней стадии сезона – на случай, если никаких иных возможностей не будет».

Шумахер много времени уделяет работе на симуляторе на базе команды в Брэкли, стараясь вместе со специалистами Mercedes найти оптимальные настройки для Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. Кроме того, он постоянный участник совещаний с инженерами, на которых его комментарии часто оказываются полезными, а в мае в Барселоне проехал 150 кругов на тестах за рулём W14.

«Ты понимаешь, почему Льюис и Джордж – такие хорошие гонщики, и это напрямую связано с их подходами к делу, – подчеркнул Мик, говоря о том, что ему даёт его нынешняя работа. – Льюис очень давно в этой команде, и у них установились настолько тесные отношения, что они понимают друг друга без слов».

Гонщики Mercedes, а также Тото Вольфф, руководитель команды, очень высоко отзывались о работе Шумахера, но Мик, конечно, мечтает о возвращении в гонки:

«Признание результатов твой работы другими людьми – это приятно. Но, к сожалению, я по-прежнему остаюсь резервным гонщиком. В общем, в моей карьере что-то пошло не так, и порой с этим сложно смириться. Понимаю, что я должен доказать всем, что заслуживаю места в основном составе одной из команд. Но увы, многие контракты носят многолетний характер, поэтому на следующий сезон вакансий уже нет. В общем, я в непростом положении, но в 2025-м различных вариантов будет намного больше, так что посмотрим».

В следующем сезона Мик останется резервистом Mercedes, но будет совмещать эту работу с выступлениями в чемпионате мира по гонкам на выносливость: он подписал контракт с Alpine, и ему предстоит пилотировать гиперкар A424 на трассах WEC.

«Думаю, важно то, что я не останусь без работы за рулём слишком надолго, поэтому мы нашли вариант на следующий год, и всё складывается неплохо, но, к сожалению, это не Формула 1, – сказал немецкий гонщик. – Тем не менее, я буду поддерживать тесные связи с Формулой 1 и надеюсь, что это позволит мне доказать людям из мира Формулы 1, что я заслуживаю ещё одного шанса…»