Тео Пуршер примет участие в тестах Super Formula

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Организаторы японской серии Super Formula опубликовали список участников тестов, которые с 6-го по 8-е декабря пройдут на автодроме в Сузуке, и в том числе в их программу входят официальные тесты новичков.

В этом списке как минимум два знакомых имени – это Тео Пуршер, чуть больше недели назад выигравший титул в Формуле 2, и Аюму Иваса – о том, что он продолжит карьеру в Super Formula, мы упоминали.

Пуршер отработает на тестах в среду и четверг с командой Team Impul, и предполагается, что он продолжит карьеру в японской серии, поскольку в Формулу 1 слушателю Академии Sauber пока попасть не удалось.

«Я чрезвычайно рад, что получил возможность принять участие в тестах новичков Super Formula, которые пройдут на этой неделе в Сузуке, – прокомментировал Тео. – Меня ждёт знакомство с новой трассой, новой машиной и новой командой. Это будет невероятно интересный опыт!»

Поддержку Аюму Ивасе оказывает не только Red Bull, но и Honda, поэтому он все три дня будет пилотировать машину команды Team Mugen, у которой традиционно тесные связи с японским автогигантом.