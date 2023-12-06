FIA расследует возможную утечку информации

Во вторник FIA опубликовала заявление о расследовании по поводу возможной утечки конфиденциальной информации. Причиной стала публикация в журнале BusinessF1.

«FIA известно о спекуляциях в СМИ, утверждающих о том, что информация конфиденциального характера была передана руководителю команды Формулы 1 от сотрудника FOM. FIA изучает этот вопрос», — сказано в официальном заявлении.

В публикации BusinessF1 говорится, что комментарий Вольфа, сделанный на недавнем собрании руководителей команд, основанный на информации, которая могла поступить только от FOM, сталл поводом для жалоб других боссов.

Суть ситуации в том, что Тото и его жена Сьюзи, возглавляющая женскую Академию Формулы 1, возможно обмениваются информацией. Из-за этого возникли опасения, что секретные разговоры руководителей команд могут быть переданы высшему руководству Формулы 1. И наоборот – информация Сьюзи, которая подчиняется непосредственно руководителю Формулы 1 Стефано Доменикали, становится известной её мужу. Из-за этого в FIA инициировали расследование.