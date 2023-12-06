Жак Вильнёв: Каждый спорт – это шоу

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В интервью PlanetF1 чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв говорил об экспериментах по поводу формата со спринтом…

Жак Вильнёв: «Мне нравятся уик-энды со спринтом, они заметно оживляют пятницу. В такие уик-энды она больше не кажется скучной. Теперь в пятницу есть результат, а журналистам есть, о чём написать.

Формат спринтов можно и нужно корректировать. И хорошо, что они проводятся не в каждый уик-энд. Как вы видели в Moto GP, это кажется излишним. Но когда вы проводите 23, 24, 25 этапов за сезон, их надо как то разнообразить. Здорово, что происходят перемены. Это спорт, но каждый спорт – это шоу».