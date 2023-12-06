Mercedes и Формула 1 отрицают утечку информации

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После сообщения FIA о начале расследования возможной утечки информации, Mercedes и FOM выпустили ответные заявления…

В заявлении Mercedes говорится: «Мы видели заявление FIA, ставшее ответом на необоснованные обвинения со стороны одного СМИ, связавшего их с руководителем команды Mercedes.

Команда не получала никаких сообщений от отдела соблюдения конфиденциальности FIA по этой теме, было удивительно узнать о расследовании из заявления для СМИ.

Мы полностью отвергаем обвинения, содержащиеся в заявлении, и связанное с ним освещение в СМИ, которое ошибочно посягает на честность и соблюдение требований руководителя нашей команды.

Мы приглашаем отдел контроля конфиденциальности FIA к полной, оперативной и прозрачной переписке относительно этого расследования и его содержания».

В заявлени Формулы 1 готовится: «Мы обратили внимание на публичное заявление, сделанное FIA, которое не было доведено до нас заранее.

Мы полностью уверены, что обвинения ошибочны. У нас надежные процессы и процедуры, обеспечивающие разделение информации и ответственности в случае любого потенциального конфликта интересов».

Конфликт Формулы 1 и президента FIA Мохаммеда бен Сулайема продолжается.