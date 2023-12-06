Сьюзи Вольфф: Я решительно отвергаю обвинения

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Руководитель Академии Формулы 1 Сьюзи Вольфф выступила с заявлением в ответ на подозрения в причастности её и мужа Тото Вольффа к передаче конфиденциальной информации.

Сьюзи Вольфф: «Я удручена тем, что моя честность ставится под сомнение. Это выглядит как запугивание и дискриминация, связанная с моим семейным положением, а не с моими способностями.

По ходу карьеры в автоспорте я сталкивалась с многочисленными препятствиями и преодолевала их, и я не позволю этим необоснованным обвинениям затмить мою преданность и страсть к Академии Формулы 1.

Как женщина, в этом спорте я столкнулась с чередой сложностей, но моя приверженность к преодолению барьеров на пути к успеху для будущих поколений, остается непоколебимой.

Я самым решительным образом отвергаю эти обвинения».