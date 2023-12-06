Тодт: Результаты гонки в Сингапуре стоило отменить

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Мы писали о том, что бывший гонщик Ferrari Фелипе Масса намерен обратиться в суд, обвинив FIA и Формулу 1 в сговоре и бездействии, когда им стало известно, что авария Нельсона Пике в Сингапуре’08 была преднамеренной.

Бывший президент FIA Жан Тодт в интервью La Stampa заявил, что в тот момент результаты гонки действительно стоило отменить.

Жан Тодт: «Не хочу быть втянутым в полемику по этому делу, но этот инцидент психологически был очень тяжелым для Массы. Возможно, стоило действовать жестче, когда эта история стала известна. Нет сомнений в том, что результаты Гран При Сингапура были сфальсифицированы и их стоило отменить».