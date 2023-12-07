Ф2: Энцо Фиттипальди перешёл в Van Amersfoort Racing

Бразильский гонщик Энцо Фиттипальди продолжит выступать в Формуле 2 в 2024 году. Участник молодёжной программы Red Bull перешёл из Rodin Carlin в Van Amersfoort Racing.

В прошлом сезоне внук двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди одержал одну победу, пять раз поднялся на подиум и закончил сезон на седьмом месте в личном зачёте.

Энцо Фиттипальди: «Я очень рад присоединиться к Van Amersfoort Racing. Мы с командой уже получили первый позитивный совместный опыт во время тестов Формулы 2 в Абу-Даби на прошлой неделе.

Я с нетерпением жду следующий сезон и новые вызовы. Будет здорово пилотировать машину Формулы 2 2024 года, и я уверен, что вместе с командой мы проведём великолепный сезон».