FIA прекратила расследование в отношении семьи Вольфф

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В четверг вечером в FIA выпустили заявление о прекращении официального расследования в отношении Сьюзи и Тото Вольффа.

Двое суток назад федерация выпустила заявление о расследовании в отношении неназванного руководителя команды Формулы 1 и сотрудника FOM, в которых гоночная общественность быстро распознала Тото Вольффа и его супругу Сьюзи. В рамках расследования в FIA хотели выяснить, не сообщает ли Сьюзи своему супругу конфиденциальную информацию о работе FOM, которая могла дать конкурентное преимущество Mercedes.

Команда Mercedes, как и Сьюзи Вольфф, оперативно отреагировали на подозрения и довольно резко их опровергли. В среду вечером оставшиеся девять команд выпустили одинаковые официальные заявления со словами поддержки Сьюзи, а в четверг вечером в FIA опубликовали сообщение, из которого следует, что у федерации нет ни к кому претензий.

«После проверки Кодекса поведения FOM и Политики в отношении конфликта интересов в Формуле 1, были получены подтверждения наличия соответствующих защитных мер для смягчения любых потенциальных конфликтов, – говорится в заявлении федерации. – FIA удовлетворена тем, что система соблюдения требований FOM достаточно надёжна, чтобы предотвратить любое несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации.

FIA может подтвердить, что не ведётся никаких этических или дисциплинарных расследований в отношении каких-либо лиц.

В качестве регулирующего органа FIA обязана поддерживать целостность мирового автоспорта. FIA подтверждает свою приверженность честности и справедливости».