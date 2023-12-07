FIA усилит контроль над сотрудничеством команд

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В FIA планируют выпустить новые инструкции, которые усилят контроль над сотрудничеством команд Формулы 1 между собой.

В настоящий момент команды могут покупать у соперников компоненты машины из определённого списка. В 2024-м в AlphaTauri намерены использовать гораздо больше деталей от сестринской команды Red Bull Racing. Это вызвало опасения у соперников, что эти две команды могут получить дополнительное преимущество от столь тесного сотрудничества.

В FIA уверяют, что их методы контроля за подобным сотрудничеством достаточно надёжны, но в ближайшее время планируют контроль усилить.

«Мы проверяем команды, имеющие родственные связи, гораздо тщательнее, чем проверяем полностью независимые команды, именно для того, чтобы убедиться, что их сотрудничество происходит в рамках регламента, – говорит директор FIA по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис. – У AlphaTauri есть аэродинамические решения, которые кардинально отличаются от решений другой команды, и мы не считаем, что есть какие-либо признаки прямого сотрудничества.

Очевидно, что в AlphaTauri много работали и сделали шаг вперед. Но я не думаю, что можно сказать, что их прогресс связан с сотрудничеством [с Red Bull Racing]. Тем не менее, обеспечение того, чтобы взаимодействие команд происходило в рамках правил, является одной из сложнейших задач контроля.

Нам необходимо провести аудит и убедиться, что эти команды хорошо разделены и так далее. И довольно скоро мы выпустим дополнительные инструкции, в которых для команд будет дополнительная информация о том, как они могут убедить нас, что ничего из запрещённого не происходит. Мы не недооцениваем эту проблему, и это одна из сложнейших задач».