Хэмилтон: Фильм выйдет не раньше 2025 года

В этом году в Сильверстоуне начались съёмки фильма о Формуле 1, в котором главную роль играет Брэд Питт, но возникли сложности из-за забастовки актёров в Голливуде.

Продюсером картины выступает Льюис Хэмилтон, который заявил, что в лучшем случае фильм выйдет в прокат только в 2025-м, когда будут досняты дополнительные сцены, которые не удалось снять в этом году в Майами, и закончатся все традиционные этапы производства – монтаж, озвучание и цветокоррекция.

Льюис Хэмилтон: «Вероятно, фильм выйдет в начале 2025-го, когда мы завершим пост-продакшн».