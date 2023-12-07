Льюис Хэмилтон приедет на церемонию награждения FIA

В пятницу 8 декабря в 22:00 по московскому времени в Баку начнётся торжественная церемония награждения победителей и призёров 2023 года гоночных серий, проводимых под эгидой FIA.

Главным событием пятничного вечера станет награждение Макса Ферстаппена за титул в личном зачёте Формулы 1 и вручение Кубка конструкторов команде Red Bull Racing. Согласно спортивному регламенту, на церемонии награждения должен присутствовать не только чемпион, но и обладатель второго и третьего места по итогам сезона.

Присутствие на церемонии Серхио Переса, который в 2023-м стал вице-чемпионом мира, сомнений не вызывало, тогда как появление Льюиса Хэмилтона, обладателя третьего места, находилось под вопросом.

Дело в том, что в 2021-м, когда в предыдущий раз Льюис закончил сезон в первой тройке, он не приехал на церемонию награждения в знак протеста против действий Майкла Маси во время гонки в Абу-Даби. За отсутствие на церемонии награждения Хэмилтон был оштрафован на 50 тысяч долларов США.

В четверг в Mercedes подтвердили, что Льюис прилетит в Баку и будет присутствовать на церемонии награждения.