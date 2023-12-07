Рабочая группа займётся водородными технологиями

Мы писали о том, что FIA и серия Extreme E решили объединить усилия и организовать новый внедорожный чемпионат мира, в котором машины будут оснащаться силовыми установками, работающими на водороде, сейчас появились некоторые детали.

Прототип шасси Extreme H (Hydrogen – водород) должен пройти первые тесты в конце декабря перед комплексной программой тестов в начале 2024 года.

Переходу на водородные двигатели поможет Формула 1. Сформирована рабочая группа по водороду, в которую вошли технический директор Формулы 1 Пэт Симондс, директор FIA по одноместным машинам Николас Томбасис и технический директор Extreme E Марк Грейн.

Цель группы — следить за прогрессом и развитием водородных технологий, как для топливных элементов, так и для аккумуляторных систем, которые будут использоваться в Extreme H, а также водородных технологий в инфраструктуре гоночных трасс, транспортировке, зарядке, хранении и обеспечения безопасности.