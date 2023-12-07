В Red Bull заплатят за Ферстаппена

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Чтобы получить суперлицензию, гонщики платят FIA специальный сбор – 10 400 евро плюс 2100 евро за каждое очко, заработанное в прошлом сезоне.

В этом году Макс Ферстаппен заработал рекордное количество очков, так что и заплатить придётся немало – 1.217.900 евро. Это самая большая сумма выплат после появления этого правила. К примеру, Логан Сарджент заплатит за суперлицензию 12500 евро.

Макс Ферстаппен: «К счастью, этот взнос за меня заплатит команда. Но с этим нужно что-то делать. Не стоит привязывать сумму к числу заработанных очков. Должна быть какая-то другая, более равная для гонщиков схема.

Когда писали эти правила, никто не ожидал, что очков за сезон может быть так много».