Всемирный совет утвердил поправки к регламенту

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Всемирный совет по автоспорту на заседании в Баку утвердил предложенные поправки к техническому и спортивному регламенту Формулы 1. Мы писали о многих из них.

Регламент будет опубликован позже, но ключевые изменения таковы:

— команды установят устройства для охлаждения гонщика в условиях экстремальной жары;

— ограничены количество и вес металлических деталей днища, которые могут представлять опасность в случае отсоединения от машины при аварии;

— время работы с машинами на пит-лейн перед стартом сокращено с 50 до 40 минут;

— впервые регламентирована работа с машинами, стартующими с пит-лейн. В целях безопасности команды должны будут убрать весь персонал и оборудование через 90 секунд после начала прогревочного круга.

Кроме того, утверждены изменения в спортивном, техническом и финансовом регламентах на сезон 2026 года.