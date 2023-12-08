Баттон вместе с WTRAndretti готовится к дебюту в Дайтоне

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В эти дни на американском автодроме Daytona International Speedway проходят официальные тесты перед 24-часовым марафоном, который состоится на этой трассе 27-28 января.

«24 часа Дайтоны» по традиции начинают автоспортивный сезон, и мы рассказывали о том, что в этом марафоне впервые выступит Дженсон Баттон, бывший гонщик Формулы 1, чемпион мира 2009 года. Он подписал контракт с командой WTRAndretti, созданной на базе двух коллективов –Wayne Taylor Racing и Andretti, и вместе с напарниками ему предстоит пилотировать спортпрототип Acura ARX-06 GTP класса GTP/LMDh с гибридной силовой установкой.

«Проехали первые круги в боевом режиме на тестах вместе с WTRAndretti и моими напарниками, Джорданом Тейлором, Луи Делетразом и Колтоном Хертой, – прокомментировал Баттон. – Спасибо за то, позволили мне присоединиться к этому экипажу!

На таких тестах голова немного идёт кругом. Каждый раз, когда мы возвращаемся в боксы, то садимся анализировать всю собранную информацию, смотрим, что происходит с машиной, и прикидываем, чего мы хотим добиться. Эта работа требует времени.

Все гонщики скажут, что эти машины очень сложны. Необходимо разобраться во всех нюансах их поведения – от того момента, когда ты бьёшь по тормозам, до разгона на полном газу на выходе из поворота, ведь между этими двумя моментами столько всего происходит. Всё это надо понять и добиться нужного баланса машины. На тестах, выполняя эту работу, я добился хороших результатом, и мне всё понравилось.

Сотрудничать с разными гонщиками всегда интересно, ведь ты получаешь от всех информацию и видишь, какой у них стиль пилотирования. Мы все немного разные, но хорошо, что одинаково комментируем поведение машины. Ощущения за рулём у всех вполне сравнимые, и мы одинаково понимаем, чего хотим добиться от машины».

Эти единственные тесты, официально разрешённые организаторами американского чемпионата IMSA, и теперь команды соберутся в Дайтоне только 19 января, чтобы приступить к тренировкам, а собственно гонка пройдёт в последний уик-энд января.

Баттон также подтвердил, что собирается подписать контракт с одной из команд чемпионата мира по гонкам на выносливость. Участие в «24 часах Дайтоны» – отличная подготовка к полному сезону в WEC, где он планирует выступать в классе Hypercar, однако пока не раскрывает, с кем именно будет сотрудничать.

«Я уже намного ближе к этому, – заявил Дженсон в интервью Sportscar365. – В ближайшие недели станет ясно, ответ будет "да" или "нет". Прежде всего я должен сам убедиться, что это то, что мне нужно. Надеюсь, в Дайтоне у нас всё сложится как надо, и гонка пройдёт хорошо. А вообще идея в том, что я хочу проехать восемь гонок в WEC, и главной из них, разумеется, должен стать Ле-Ман.

Я очень хочу там выступить вновь, ведь за рулём машины проекта Garage 56 я получил море удовольствия. А теперь хочется проехать Ле-Ман за рулём по-настоящему конкурентоспособной машины и соревноваться с сильными соперниками. Не знаю, сколько гиперкаров выйдут на старт в Ле-Мане, и не знаю, сколько там будет машин из чемпионата IMSA. Но участвовать в этом – действительно здорово.

В гонках на выносливость сейчас особое время, когда можно выступать в них и в Америке, и в Европе, и мне нравится по всём этом участвовать».

Насколько можно понять, в WEC Дженсон Баттон планирует сотрудничать с командой Jota, которая выставит на старт чемпионата 2024 года два гиперкара Porsche 963.