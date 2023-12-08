Джеймс Эллисон: Я попытался вновь всех сплотить

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes, рассказал о мерах, которые им предпринимаются, чтобы добиться более эффективной с слаженной работы и в итоге преодолеть затянувшийся период, когда команде не удаётся выигрывать гонки. Единственным исключением за два минувших сезона стала победа Джорджа Рассела на прошлогоднем Гран При Бразилии.

Ещё весной в Mercedes началась реорганизация технического департамента, в результате чего Эллисон вернулся на должность технического директора, тогда как Майк Эллиотт сменил его на посту главного технического директора, после чего в начале ноября вообще расстался с командой.

По словам Эллисона, за прошедшие два года команда заметно изменилась.

«Когда команда в течение долгих лет стабильно выступает на очень высоком уровне, а затем по какой-то причине происходит падение результатов, это сильно дезориентирует, – рассказал он, принимая участие в подкасте Performance People. – Когда вы вдруг чувствуете, что основы, заложенные в своё время, расшатались, и секундомер показывает реальную картину, а вы уступаете соперникам, это очень неприятно.

Уверенность организации в своих силах снижается, и вся компания в какие-то моменты испытывает сильный прессинг из-за плохой машины и плохих результатов. Тогда надо предпринять попытку сплотить все подразделения компании – отдел аэродинамики, отдел динамических характеристик машины, конструкторский отдел – чтобы все специалисты, объединив усилия, занялись созданием более эффективного шасси. Чтобы каждый из них, отвечая за свой участок работы, был при этом в курсе всего, что делается, и вносил свой вклад так, как считает нужным.

Если применять неверный подход, то все эти группы специалистов могут перестать общаться друг с другом, поскольку каждая из них полностью сосредоточена на решении своих задач.

Пожалуй, в нашем случае наиболее деструктивные процессы начались, когда компания вступила в период трудностей – тогда мы впервые упустили чемпионскую корону, и это привело к более серьёзному разобщению коллектива, чем можно было допустить. Причём вовсе не потому, что кто-то с кем-то рассорился.

На самом деле боевой дух команды был невероятно высок, учитывая прессинг, в условиях которого она работала, однако все, кто предпринимали усилия по выходу из этого положения, были несколько разобщены. И если мне уже удалось добиться какого-то позитивного результата, то он состоит в том, что я попытался всех вновь сплотить. Я хотел, чтобы ведущие инженеры, работающие в основных подразделениях компании, больше общались друг с другом, чтобы прессинг, который каждый из них испытывает, резко снизился, и мы бы более эффективно координировали нашу работу. Если нам это удастся, всё станет намного лучше.

Я хочу сказать, что с момента возвращения к обязанностям технического директора я занимался именно такими делами, которые не имеют никакого отношения к гайкам, болтам, пружинам, амортизаторам, крыльям или днищу. Всё это исключительно кадровые вопросы, однако они становятся всё более и более важной частью вашей работы по мере того, как вы поднимаетесь по служебной лестнице.

Надеюсь, мы смогли составить достаточно эффективную программу по созданию шасси W15, что в итоге позволит нам вновь бороться за победы. Я прежде всего всегда думаю только о победах в чемпионате, ведь главное в Формуле 1 – выиграть и титул, и Кубок конструкторов.

Впрочем, если мы обратимся к истории Формулы 1, то статистика против нас. Обычно, если у команды начинается период падения результатов, то вернуться на прежний уровень долго не получается. Тем не менее, мы составили весьма амбициозную программу и уже добились значительного прогресса в работе по созданию машины следующего года. Впрочем, только время покажет, в какой мере наши усилия будут достаточными».