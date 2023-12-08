Эстебан Окон: Сходов было слишком много

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Гонщик Alpine F1 Эстебан Окон подвёл итоги сезона…

Эстебан Окон: «В этом году у нас было несколько очень хороших гонок, несколько хороших возможностей, которыми мы воспользовались, но не было стабильности. И сходов было слишком много. И эти сходы нам дорого обошлись. В общей сложности у меня девять сходов, больше, чем у кого-либо из гонщиков.

Если бы не проблемы с коробкой передач в Сингапуре и контакт с Оскаром в Остине, я мог быть в первой десятке в личном зачёте, но мы упустили этот шанс.

17 декабря я возобновлю тренировки и буду работать до Рождества. Потом неделя перерыва, а со 2 января и до первых тестов я их продолжу. Я буду делать всё так, как прежде – никакой жизни, только гонки.

В этом году мы проводили много мероприятий вне трассы. В следующем сезоне всё изменится. Мы вернемся к боевому режиму и полностью сосредоточимся на гонках».