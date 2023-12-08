Хорнер и Вольфф рассказали предысторию совместного фото

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После гонки в Абу-Даби социальные сети облетела совместная фотография Кристиана Хорнера и Тото Вольффа. На снимке руководители команд Red Bull Racing и Mercedes обнимаются с широкими улыбками. Фото породило много шуток, поскольку всем известно, какие непростые отношения у Кристиана и Тото.

В свежем интервью для Sky Sports News Хорнер прокомментировал совместную фотографию с Вольффом: «Мы с уважением относимся друг к другу. В конце концов, в Mercedes добились феноменальных результатов в период своего доминирования и продолжают оставаться фантастически сильной командой.

Мы провели великолепный сезон и не так часто видели Mercedes в этом году, поэтому просто сделали совместный снимок в конце сезона. Как я сказал, мы с уважением относимся друг к другу. Гонки должны ограничиваться борьбой на трассе».

Отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы в 2024-м Mercedes стала более сильным соперником, Хорнер ответил с ухмылкой: «Не особо».

В свою очередь Тото Вольфф в комментариях для австрийского издания OE24 так прокомментировал фотографию с Хорнером: «Снимок был сделан на выходе из паддока. Там стояла большая группа в окружении Марка Матешица, в том числе его мать и несколько человек, которых я хорошо знаю.

Я к ним присоединился и мило побеседовал с Джери [супругой Хорнера], а затем мы сделали фото.

Друзья ли мы с ним? В последний раз мы пожали друг другу руки в 2021-м перед финальной гонкой. Но нужно уважать достижения соперников. Я уважаю всё то, чего достигла команда Red Bull».