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Участник Гоночной академии Williams Люк Браунинг продолжит карьеру в Формуле 3 в 2024 году. Британский гонщик продолжит сотрудничество с Hitech Pulse-Eight, за которую выступал в 2023-м. Прошедший сезон Люк завершил на пятнадцатом месте в личном зачёте, один раз поднявшись на подиум.

Люк Браунинг: «Я очень рад сообщить, что продолжу выступать за Hitech Pulse-Eight в Формуле 3 в 2024 году.

Я верю в команду, и основываясь на опыте, полученном в прошлом сезоне, мы сможем и дальше прогрессировать и демонстрировать результаты, как сделали это совсем недавно в Макао, где одержали победу».