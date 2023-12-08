Перес призывает создать более эффективный календарь

В минувшем сезоне должно было состояться 24 гонки, но две были отменены. На следующий год вновь запланировано 24 этапа и гонщик Red Bull Серхио Перес призвал создать более эффективный календарь.

Серхио Перес: «Концовка сезона получилась гораздо более напряжённой, чем в прошлые годы, с постоянными перелётами туда и обратно. Очевидно, что количество гонок в календаре близко к пределу возможностей для гонщиков и для механиков. Календарь должен быть более эффективным, о людях надо заботиться. Меня больше всего беспокоят мои механики.

Я против того, чтобы в календарь добавлялись новые этапы просто ради того, чтобы гонок стало больше. Здесь качество важнее количества».