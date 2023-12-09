Хэмилтон раскритиковал FIA за невнимание к экологии

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Льюис Хэмилтон лично принимал участие в традиционной гала-церемонии FIA впервые с 2020 года, и в этом году она проходила в Баку. По итогам сезона гонщик Mercedes поднялся на сцену как третий призёр чемпионата мира, и, разумеется, в этой торжественной обстановке он сказал вполне правильные слова, в том числе поздравив с успехами Макса Ферстаппена и команду Red Bull Racing.

Но с прессой семикратный чемпион мира общался до этого, и вот тут FIA досталось от него не только за странное «расследование» в отношении Тото и Сьюзи Вольфф – эти слова Льюиса мы тоже цитировали. Но он также засомневался в реальной приверженности федерации делу сохранения окружающей среды.

В этом году гала-церемония проходит в столице Азербайджана, в следующем её планируется провести в Африке, в Руанде, но Хэмилтон полагает, что правильнее было бы всё организовать в Париже, там, где и находится штаб-квартира FIA. Это позволило бы сократить расходы и нанесло бы куда меньший вред экологии.

«Хотя мне очень нравится Баку, и это действительно прекрасное место, но у меня есть вопросы к FIA: задумываются ли там об экологии? – заявил Хэмилтон. – Ведь очень многие люди сюда прилетели издалека, хотя штаб-квартира федерации вообще-то находится в Париже, и было бы намного проще всё провести там.

Но арена, на которой церемония проходит в Баку, впечатляет. Этим вечером мы собрались все вместе, чтобы отпраздновать славные достижения всех замечательных людей, работающих в автоспорте, и всех гонщиков, с которыми в течение года мне не удаётся увидеться».