Хэмилтон: В FIA пытаются отбросить нас назад

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На пресс-конференции перед церемонией награждения в Баку Льюис Хэмилтон назвал неприемлемым отменённое уже расследование FIA в отношении Тото и Сьюзи Вольфф по поводу обмена конфиденциальной информацией…

Льюис Хэмилтон: «Неделя получилась сложной. Я очень расстроен тем, что в FIA попытались поставить под сомнение честность одной из самых невероятных женщин-руководителей в нашем спорте — Сьюзи Вольфф, не задавая вопросов и не имея никаких доказательств, а потом вдруг принесли извинения. Это просто неприемлемо.

В нашем спорте много замечательных людей, которые отлично справляются со своей работой. Мы постоянно боремся за то, чтобы повысить разнообразие и инклюзивность, но похоже, что в руководстве FIA есть люди, которые каждый раз, когда мы пытаемся сделать шаг вперед, пытаются отбросить нас назад. И это нужно изменить.

Формула 1 – это глобальный спорт. У нас есть фантастическая возможность быть лидерами происходящих перемен. Мы путешествуем по всем странам мира, на нас лежит ответственность за то, что мы движемся в правильном направлении».