Макс Ферстаппен: Я не стремился побить рекорды

14

В 2023 году Макс Ферстаппен выиграл рекордные 19 гонок из 22-х, став трёхкратным чемпионом мира. Гонщик Red Bull Racing считает, что в следующем сезоне у него не будет такого преимущества, поскольку соперники смогут прибавить

«Если реалистично оценивать сезон, то пройти ещё лучше он не мог, – приводит слова Макса Ферстаппена издание Racingnews365. – Но всё же дело не в том, чтобы постараться выиграть 20 гонок, а в том, чтобы постоянно искать способы стать и самому лучше, и сделать машину быстрее.

Если в следующем году мы сделаем машину ещё лучше и сможем бороться за титул, но выиграем всего десять гонок, то это тоже будет нормально.

В прошедшем сезоне практически на каждом этапе у нас менялись главные соперники – сначала это была одна команда, на следующей неделе – другая. Я ожидаю, что в следующем году борьба будет более плотной, поскольку соперники будут лучше понимать регламент».

Макс Ферстаппен добавил, что старался получать удовольствие от каждой победы, поскольку нет гарантий, что успешная серия продолжится в будущем: «В этом сезоне наша команда многое выиграла, но мне особенно понравилось работать со всеми в команде.

Разумеется, когда выигрываешь несколько гонок подряд, то хочешь продолжать эту серию, что накладывает дополнительный прессинг. Я никогда не стремился побить рекорды, я просто старался каждый уик-энд делать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно и получать от этого удовольствие.

Я понимаю, что такие успешные серии довольно редкие, так что год получился очень и очень хорошим».