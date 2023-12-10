Брандл: Я всегда был поклонником таланта Сайнса

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В минувшем сезоне Карлос Сайнс был единственным, кому удалось подняться на высшую ступень подиума, кроме гонщиков Red Bull Racing, и Мартин Брандл, комментатор телеканала Sky Sport, считает, что это не случайно.

Мартин Брандл: «Я всегда был поклонником таланта Карлоса Сайнса, я его давно знаю, и мне нравится его подход и психологический настрой. Мы и с его отцом хорошо знакомы. Я наблюдаю за Карлосом и вижу, что он постигает премудрости Формулы 1 постепенно.

Если быть до конца честным, то Шарль Леклер чуть быстрее, и хотя это спорный вопрос, но его можно считать самым быстрым гонщиком чемпионата 2023 года, если вспомнить некоторые его квалификационные круги, которые позволили ему завоёвывать поул-позиции.

Однако ни в одном из последних 12-ти случаев, когда он стартовал с поула, ему не удалось довести дело до победы. Это не только его вина – существенную роль в этом сыграл Макс Ферстаппен. Также у Леклера была не самая быстрая машина, пару раз мешали проблемы с надёжностью, а в Ferrari порой принимали сомнительные решения при выборе тактики и т.д.

Но в Скудерии два разных гонщика: если Шарль просто рвётся вперёд несмотря ни на что, и будь что будет, то Карлос учитывает все факторы, собирает их воедино, и именно поэтому ему удалось выиграть гонку в Сингапуре.

Мне кажется, что это очень интересный дуэт гонщиков. Конечно, мы все очень надеемся, что все команды смогут сократить отставание от Red Bull, и тогда у Ferrari будет всё необходимое, чтобы одержать больше побед.

Однако для этого команде необходимо понемногу прибавить практически во всём: машина должна стать немного мощнее, генерировать больше прижимной силы, стратеги Скудерии должны разрабатывать более эффективные решения, а Шарлю надо меньше упускать возможности добиться успеха – пока он это делает слишком часто. Словом, команда должна в максимальной степени использовать свой потенциал».