Кими Райкконен показал сыну музей Ferrari

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Робин Райкконен вместе с отцом побывал в музее Ferrari в Маранелло, где был под сильным впечатлением от увиденного, поскольку там хранится немало реликвий, связанных с теми временами, когда Кими выступал за Скудерию.

Кими Райкконен до сих остаётся последним гонщиком итальянской команды, кому удалось стать чемпионом мира – это было в 2007 году. На своих страницах в социальных сетях 8-летний Робин, который вполне серьёзно занимается картингом, поделился несколькими фото, посвящёнными экскурсии в Маранелло.

«А это мой папа!» – гласит подпись к снимку, сделанному возле одного из стендов, где на фоне соответствующего постера экспонируется шлем Кими, который он использовал в своём чемпионском сезоне.

Аккаунт Райкконена-младшего в социальных сетях ведут его родители, и он в основном посвящён успехам Робина в картинге. Причём успехи уже есть, и в этом году он не раз поднимался на подиум, выступая в Швейцарии в юниорских соревнованиях Rotax Max Challenge. У юного гонщика уже порядка 38 тысяч подписчиков.