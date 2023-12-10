McLaren получила сертификат от Книги рекордов Гиннесса

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В минувшем сезоне команда McLaren удивила всех не только прогрессом, который демонстрировала во второй половине года, но и самым быстрым пит-стопом в истории Формулы 1, и теперь это достижение официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Представители популярного во всём мире издания на днях нанесли визит на базу команды, в Технологический центр McLaren в Уокинге, и вручили соответствующий сертификат, удостоверяющий, что во время Гран При Катара был зафиксирован рекордный пит-стоп, длившийся всего 1,80 секунды.

Его провели механики Ландо Норриса на 27 круге, и гонщик, конечно, тоже присутствовал на вручении этого сертификата вместе с бригадой, работающей с его машиной. До этого рекорд по скорости пит-стопа принадлежал Red Bull Racing, он составлял 1,82 секунды и был установлен в 2019 году во время Гран При Бразилии.

Когда в 2022-м Формула 1 перешла на более тяжёлые 18-дюймовые диски и шины, высказывались предположения, что время пит-стопов естественным образом увеличится, однако постепенно за счёт бесконечных тренировок механики команд наловчились менять колёса с прежней быстротой, а теперь побит и рекорд, державшийся четыре года.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren, комментируя визит представителей Книги рекордов Гиннесса в Уокинг, был краток: «Быстрая команда!»