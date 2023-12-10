Пиастри: Всегда приятно, если о тебе хорошо отзываются

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На недавней гала-церемонии FIA Оскар Пиастри был отмечен как лучший новичок года, и это не случайно. Австралийский дебютант McLaren очень здорово провёл свой дебютный сезон в Формуле 1, дважды поднимался на подиум, выиграл спринт на этапе в Катаре и завершил чемпионат на 9-м месте личного зачёта.

В интервью официальному сайту чемпионата Оскар подвёл итоги сезона…

«Во многом уверенность в своих силах связана с результатами, и уже другой вопрос, хорошо это или плохо, – поделился Пиастри. – Думаю, иногда достаточно один раз показать хороший результат, после чего ты начинаешь верить, что тебе это по силам. Но лично я всегда стараюсь поменьше смотреть на результаты и сам анализирую то, как идут мои дела, и как я пилотирую.

Напрямую в Формуле 1 ты можешь сравнивать себя только с напарником, и Ландо Норрис задаёт очень хорошие ориентиры. Сначала именно это придавало мне уверенность, а позже по ходу года – ещё и мои результаты. Но также просто сознание того, что я могу на равных бороться со всеми этими парнями – всё это тоже способствует обретению уверенности.

Я старался как-то сдерживать такой настрой, но перед началом сезона уровень ожиданий был весьма велик. Впрочем, и я сам хотел себя показать и попытаться повторить то, что мне удавалось в молодёжных категориях».

Поворотным моментом сезона для Оскара стал британский этап в Сильверстоуне, когда он едва не поднялся на подиум, но финишировал четвёртым и уже тогда почувствовал поддержку болельщиков.

«Я бы сказал, что в тот уик-энд я определённо чувствовал любовь публики, – рассказал гонщик McLaren. – Однозначно, это был один из тех уик-эндов, когда у меня всё получалось – таких в сезоне было максимум два. Я был очень доволен. Кроме того, это домашняя гонка для нашей команды, поэтому британская публика нас поддерживала.

В тот уик-энд мы с Ландо неплохо выступили, это оценили и болельщики, и пресса, хотя не могу сказать, что я обращаю особое внимание на то, что обо мне пишут. Впрочем, полагаю, всегда приятно, когда о тебе хорошо отзываются. Но ещё на ранних стадиях карьеры я научился намеренно отключаться от всего этого.

Я перебрался в Великобританию в довольно юном возрасте, и мне пришлось самостоятельно принимать серьёзные решения, чтобы осуществить свою мечту и стать гонщиком Формулы 1. Возможно, я многому научился раньше, чем другие.

Хотя, конечно, сейчас так много гонок, что отключаться удаётся всего на день или два, хотя раньше перерывы длились неделями. К этому пришлось как-то приспосабливаться. Но я считаю, что уметь отключаться очень важно, ведь если зацикливаться на работе, то это делу не помогает.

Наша работа связана с сильнейшим прессингом, мы в центре внимания. При этом я один из 20 гонщиков мира, которые получили возможность выступать в Формуле 1. Если бы мне это не удалось, я бы куда меньше радовался. Надо всегда помнить, что в нашем деле есть и элемент удовольствия – мы все начинали заниматься автоспортом, потому что это нам нравится.

Мне кажется, что в McLaren вполне комфортная атмосфера. Нам с Ландо предстоит быть напарниками ещё несколько лет, и это здорово. Я чувствую себя частью команды и предвкушаю продолжение работы с ней в будущем. Если говорить о 2024 годе, то мой настрой можно назвать спокойно-оптимистическим. McLaren набирает обороты, всё идёт хорошо, хотя никогда не знаешь, что к следующему сезону подготовят соперники. Но будем надеяться, что развитие продолжится».