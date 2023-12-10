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Бывший руководитель команды Minardi Пол Стоддарт в колонке на Racingnews365 подвёл итоги сезона…

Пол Стоддарт: «Этот сезон войдёт в историю триумфом Макса Ферстаппена и Red Bull Racing – они это заслужили.

19 побед Макса и 21 победа Red Bull – это достижение, о котором люди будут говорить ещё долго, когда нас уже не станет — болельщики следующих поколений будут это обсуждать. Это напомнило мне сезон 1988 года с McLaren, когда команда выиграла 15 из 16 гонок с Айртоном Сенной и Аленом Простом 40 лет назад.

Единственные, кто сможет побить этот рекорд – это сами Red Bull и Макс в 2024-м. Red Bull станет своим главным конкурентом в следующем году, хотя повторить такое достижение будет очень непросто.

Не исключено, что McLaren, Mercedes, Ferrari и, возможно, Aston Martin, смогут серьёзно прибавить и бросить вызов Максу.

Думаю, Макс и в следующем сезоне будет на секунду с круга быстрее всех, но не в каждой гонке. Возможно, Red Bull выиграет только 18 из 24 гонок, которые пройдут в следующем году. Но это должно быть интересно.

Поскольку сезон 2023 года ещё свеж в памяти, не будем приуменьшать заслуг Макса. Это был идеальный сезон, проведенный гонщиком мирового класса, который доказал, что находится на одном уровне с лучшими из лучших.

Конечно, есть опасность повторения эффекта Льюиса Хэмилтона или Михаэля Шумахера, когда зрителям становилось скучно от постоянных побед одного гонщика, но, к счастью, мы увидели напряжённую борьбу по всему пелетону позади него».