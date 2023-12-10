Пуршер: Super Formula позволит подготовиться к 2025 году

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Тео Пуршеру, чемпиону Ф2, понравился первый опыт пилотирования машины японской серии Super Formula, полученный на тестах, проходивших на автодроме в Сузуке. По итогам двухдневной сессии он показал 7-й результат, работая с командой Team Impul, и переход в Super Formula – куда более реальная перспектива, чем мечты о Формуле 1.

Пуршер продолжает выполнять обязанности резервного гонщика Sauber, но эта роль не предполагает активную работу на гоночных трассах в течение сезона 2024 года.

«Думаю, как чемпион Ф2 я заслуживаю места в Формуле 1, – приводит слова Пуршера Formula Scout. – Но ситуация такая, какая есть, это жизнь. Думаю, Super Formula – отличная серия, и эти машины очень быстрые. Я впервые побывал в Японии, там замечательные люди и совершенно другая культура. Кроме того, я впервые открыл для себя автодром в Сузуке, и это совершенно сумасшедшая трасса, очень сложная и скоростная.

Перед тем, как туда отправиться, я общался с несколькими гонщиками Формулы 1, и все всегда говорили: "Сузука – великолепная трасса, одна из моих любимых". Я слушал и думал, что я там никогда не ездил, но теперь и с Super Formula познакомился, и получил интереснейший опыт на Сузуке.

Если ты стал чемпионом Ф2, это ещё не значит, что ты получишь место в Ф1 – такого правила нет. Но если честно, я немного расстроен, ведь я выиграл титул в Ф2, но и в прошлом тоже показывал хорошие результаты. Я сделал всё, что в моих силах. В Академии Sauber передо мной поставили задачу выиграть этот чемпионат, и я его выиграл.

Но теперь важно продолжать выступать в гонках в 2024-м, поэтому Super Formula стала наилучшим вариантом, позволяющим подготовиться к 2025 году. Иногда пилотировать машину Ф1 на тестах – это хорошо, однако стоит очень дорого, и не каждая команда Формулы 1 может себе это позволить. К сожалению, я думаю, что в случае с Академией Sauber у меня не будет такой возможности. Хотя надеюсь, что буду активно работать на симуляторе.

А также, вероятно, проведу две тренировки, ведь по-прежнему действует правило, что команды обязаны давать новичкам возможность работать на трассе. Хотя Япония, конечно, находится очень далеко от Европы. Впрочем, на примере Лиама Лоусона мы видели, что он выступал в Super Formula и стал вице-чемпионом, но всё-таки смог провести пять гонок в Ф1 и сразу показывал хорошие скорости».