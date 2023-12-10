Реакция Mercedes на решение FIA прекратить расследование

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На этой неделе FIA и Формула 1 в очередной раз оказались в центре общего внимания, и вновь повод для этого был весьма скандальный. Мы подробно освещали развитие событий, и в итоге вчера появилось решение федерации прекратить официальное расследование в отношении Сьюзи и Тото Вольффа.

Учитывая специфический характер этой истории, нет сомнений, что это ещё не финал, и сегодня команда Mercedes выпустила официальное заявление, пообещав, что теперь делом займутся юристы.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Мы понимаем, что у прессы есть значительный интерес к событиям этой недели. В настоящее время у нас идёт активный обмен информацией с FIA, которым занимаются юристы.

Мы рассчитываем, что наступит полная ясность в отношении произошедших событий и их причин, поэтому со всей определённостью дали понять, что оставляем за собой право на реакцию в юридической плоскости.

Поэтому мы просим о понимании и пока воздержимся от официальных комментариев, но однозначно займёмся этим вопросом в законном порядке».