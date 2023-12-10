В Формуле 1 обсуждается обязательная ротация персонала

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Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes, рассказал, что между командами, FIA и Формулой 1 идёт обсуждение вопроса о введении возможного лимита на число этапов, на которых в течение сезона могут отработать сотрудники команд. По идее, такая мера позволит сократить количество дней в году, которые люди проводят в командировках, и предотвратить проблемы, связанные с чрезмерной усталостью персонала.

В следующем году календарь чемпионата мира состоит из 24 этапов, хотя уже в 2023-м, когда их было 22, многие в паддоке говорили, что концовка сезона, когда за шесть недель прошло пять Гран При, была слишком утомительной.

С учётом предсезонных тестов, которые пройдут в Бахрейне с 21 по 23 февраля, и спринтерских гонок, включённых в программу шести этапов, нагрузка на сотрудников команд действительно будет чрезмерной, и чтобы этого избежать, необходимо организовать ротацию персонала гоночных бригад.

Эллисон подтвердил, что уже обсуждается возможность введения нового правила, суть которого в том, что может быть ограничено число этапов, на которых отработает каждый сотрудник, включая руководителей команд. Единственным исключением из этого правила, естественно, будут гонщики.

«Если учесть, что ещё надо провести зимние тесты, то когда вы один из тех, кто постоянно путешествует, тогда получается, что вы проводите в разъездах больше полугода, – рассказал Эллисон, принимая участие в программе Performance Podcast. – Всё это довольно утомительно и требует большого напряжения сил.

Все люди, кто работает на базе команды и во время гонок обеспечивает постоянную поддержку гоночной бригаде, тоже испытывают серьёзные нагрузки.

Поэтому недавно началось обсуждение этой проблемы, ведь бюджеты команд ограничены, и вы не можете, например, сказать: «Поскольку гонок стало довольно много, то надо увеличить вдвое число сотрудников, выезжающих в командировки, чтобы дать людям возможность пропускать часть гонок».

Экономическая реальность такова, что в рамках ограниченного бюджета так поступить невозможно, поэтому за кулисами уже обсуждается возможное введение каких-то правил, которые позволят снизить нагрузку на персонал.

Скажем, если сезон состоит из 24 гонок, то никому из сотрудников, за исключением гонщиков, не будет разрешено отработать на всех 24 этапах. Например, это число может быть ограничено 20-ю гонками, хотя я сейчас назвал его наугад. Следовательно, если раньше сотрудник проводил сезон полностью, то теперь он сможет отработать только на 20 этапах, а командам придётся искать какие-то альтернативные подходы, чтобы на оставшихся четырёх этапах сезона компенсировать отсутствие каких-то сотрудников. Это интересная задача, и посмотрим, как все будут с ней справляться…

В том числе это будет означить, что Тото Вольфф, руководитель команды, тоже должен будет выполнять такое правило. Также это касается гоночных инженеров, у которых наиболее тесные отношения с гонщиками – на четырёх Гран При в течение года в наушниках гонщиков будут звучать голоса других людей.

Но нам ещё предстоит определить, как правильно решать все эти задачи».