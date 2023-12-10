В январе пройдёт премьера фильма «Гонка за славой»

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Можно сказать, что новая волна кинопроизведений разных жанров, посвящённых автоспорту и его героям, началась десять лет назад с нашумевшего фильма Rush, который в российском прокате получил не вполне точное название «Гонка».

Фильм, премьера которого состоялась осенью 2013-го, был посвящён истории противостояния двух чемпионов, Ники Лауды и Джеймса Ханта, в Формуле 1 в сезоне 1976 года. Лауду тогда великолепно сыграл немецкий актёр Даниэль Брюль, и к нему мы ещё вернёмся.

После этого было ещё немало разных картин и сериалов, как художественных, так и документальных, например, всем запомнился отличный фильм «Ford против Ferrari», также основанный на реальных событиях, происходивших в 60-х, когда американская команда Ford произвела сенсацию, выиграв «24 часа Ле-Мана».

И вот теперь болельщики ждут запланированной на январь премьеры нового масштабного полотна, созданного итальянскими и британскими кинематографистами, которое называется «Гонка за славой: Audi против Lancia».

На этот раз речь идёт о весьма драматичных событиях 1983 года, когда на трассах чемпионата мира по ралли соперничали заводские команды двух европейских компаний – немецкой Audi и итальянской Lancia.

Режиссёр фильма, итальянец Стефано Мордини, пригласил Даниэля Брюля на роль немецкого инженера Роланда Гумперта, одного из создателей легендарной машины Audi Quattro, в начале 80-х руководившего гоночными программами Audi.

Но вызов непобедимым немцам бросила Lancia, где тогда работал такой известный человек, как Чезаре Фьорио, и благодаря новой машине Lancia 037 и целой когорте отличных гонщиков команда Lancia Abarth одержала триумфальную победу в обоих зачётах чемпионата мира. Роль Фьорио играет Риччардо Скармачио, он же был соавтором сценария и продюсером «Гонки за славой».

Среди актёров, занятых в фильме, известных широкой публике, есть и Фолькер Брух, сыгравший знаменитого немецкого гонщика, двукратного чемпиона мира по ралли Вальтера Рёрля. Бруха прославил сериал «Вавилон — Берлин», где он вполне убедительно воплотил на экране образ сыщика Гереона Рата, созданного фантазией немецкого писателя Фолькера Кучера.

Премьера фильма запланирована на 5 января, но на днях создатели фильма обнародовали довольно впечатляющий тизер…