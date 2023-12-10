В Mercedes заверили, что Хэмилтон никому не дарил кубок

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После гала-церемонии FIA в Баку произошла странная история, из-за которой команде Mercedes пришлось объясняться за Льюиса Хэмилтона.

Дело в том, что в субботу в социальных сетях появились фотографии награды за третье место в чемпионате, которая была вручена семикратному чемпиону мира, одиноко стоящей на столе, и комментарии были примерно такими: «Говорят, Льюис Хэмилтон минувшей ночью после церемонии награждения FIA сделал громкое заявление, не став забирать свой трофей, тем самым выразив неудовольствие действиями федерации».

Была и такая версия: якобы Льюис подарил свой трофей какому-то местному болельщику. По крайней мере некий человек через социальные сетях утверждал, что этот кубок у него дома.

Но в Mercedes отвергли все подобные предположения.

Как пишет RacingNews365, ссылаясь на официального представителя команды, Хэмилтон принял предложение FIA, пообещавшей, что «Трофей будет доставлен команде, следовательно, сейчас им занимается федерация. Мы можем подтвердить, что он не передавал никому эту награду "в качестве подарка", хотя спекуляции такого рода появились».

Не исключено, что через какое-то время мы узнаем новые подробности этой истории, которая, конечно, прямо или косвенно связана с плохо поддающимися объяснению действиями FIA, связанными с расследованием в отношении Тото и Сьюзи Вольфф, которое было сразу прекращено после единодушной негативной реакции всех команд чемпионата.

При этом команда Mercedes и супруга его руководителя пообещали со всем этим разобраться, но уже с привлечением юристов, а Хэмилтон публично назвал действия FIA «неприемлемыми».