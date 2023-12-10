Вольфф: Не отступлюсь, пока не выясню, кто это устроил

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Сьюзи Вольфф, руководитель Академии Формулы 1 и супруга Тото Вольффа, выпустила своё заявление, которое в целом перекликается с позицией команды Mercedes, пообещавшей устроить юридическое разбирательство из-за нелепой и скандальной истории, попавшей в прессу через FIA.

Сьюзи Вольфф: «Когда я увидела заявление, выпущенное FIA вчера вечером, моя первая реакция была такой: "Это всё?"

В течение двух дней продолжались инсинуации в мой адрес, публично ставилась под сомнения моя репутация, а за кулисами проходили некие совещания, однако никто из FIA так и не поговорил со мной лично.

Возможно, я стала косвенной жертвой безуспешной атаки, предпринятой на кого-то ещё, или всё-таки это была попытка дискредитировать меня лично, но я слишком много работаю, чтобы позволить ставить под сомнение мою репутацию через какой-то ни на чём не основанный пресс-релиз.

Наш спорт проделал долгий путь, и я чрезвычайно благодарна командам Формулы 1 за их всеобщую поддержку. Я сотрудничала со многими женщинами и мужчинами, работающими в Формуле 1 и FIA, которые со всей искренностью действуют в интересах нашего спорта.

Однако этот недавний эпизод не отличается прозрачностью и не поддаётся объяснению. Я получаю оскорбления в адрес моей работы и моей семьи. Я никому не позволю меня шантажировать и не отступлюсь, пока не выясню, кто именно устроил эту кампанию и ввёл в заблуждение прессу.

То, что произошло на этой неделе, просто недостойно нашего спорта. Формула 1 заслуживает лучшего отношения, и мы должны предъявить свои требования».