Баттон: Льюиса отличает подлинная зрелость характера

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В 2023 году Льюис Хэмилтон занял третье место по итогам сезона, уступив только гонщикам Red Bull Racing, чьи машины явно эффективнее, чем Mercedes W14. Но при этом семикратный чемпион мира намного опередил Джорджа Расселла, набрав 234 очка – на 59 очков больше, чем напарник.

Дженсон Баттон, в течение трёх лет выступавший вместе с Хэмилтоном в McLaren, весьма похвально о нём отзывается, но при этом вполне самокритично оценивает собственные подходы к работе в те времена, когда у McLaren уже была не самая конкурентоспособная машина. Тем не менее в 2011 году Дженсон опередил Льюиса во внутрикомандном соперничестве и стал вице-чемпионом, тогда как Хэмилтон занял по итогам сезона только пятое место.

Когда в эфире Sky Sports Баттона спросили, за счёт чего ему удавалось противостоять такому гонщику, как Хэмилтон, он честно ответил: «Вообще-то, не то чтобы удавалось. Просто у меня порой были удачные дни, однако проблема в том, что на фоне Льюиса я выступал недостаточно стабильно.

Он невероятно талантливый гонщик и намного прибавил в мастерстве по сравнению с теми временами, когда мы были напарниками. Кроме того, я считаю, что теперь он отличается подлинной зрелостью характера. Именно поэтому его так трудно опередить, а он при этом работает совершенно спокойно.

Если его гонка складывается не лучшим образом, он может вполне спокойно это принять, хотя десять лет назад он таким не был».