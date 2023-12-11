Эбби Пуллинг будет представлять Alpine в F1 Academy

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Британская гонщица Эбби Пуллинг готовится к своему второму сезону в женской серии F1 Academy, но в 2024 году она будет представлять там команду Alline F1.

В минувшем сезоне Эбби, которая проходит обучение в Академии Alpine, семь раз поднималась на подиум, дважды стартовала с поула, записала на свой счёт лучшие круги в четырёх гонках и заняла 5-е место в личном зачёте.

В следующем году 20-летняя гонщица продолжит выступать в F1 Academy за британскую команду Rodin Carlin, при этом Alpine F1 с 2024-го будет официально оказывать поддержку женской серии, как и все команды Формулы 1.

Эбби Пуллинг: «Я очень благодарна, что проведу ещё один год в Академии Alpine, и теперь команда Alpine F1 доверила мне представлять её в F1 Academy, что для меня большая честь.

Это будет мой третий сезон, когда я участвую в молодёжной программе этой команды, я очень рада, что вхожу в семью Alpine Racing, и меня поддерживает команда Формулы 1. Надеюсь, меня ждёт успешный год, и я смогу заработать для Rodin Carlin несколько хороших результатов».

Джулиан Рауз, исполняющий обязанности спортивного директора Alpine F1: «Мы рады объявить, что наш выбор пал на Эбби, и она будет представлять нашу команду в F1 Academy. Это станет её третьим сезоном в семье Alpine Racing в качестве гонщицы нашей академии, и за это время она продемонстрировала отличный прогресс.

Её можно считать прекрасным примером того, как наша программа помогает гонщикам развиваться в профессиональном, так и в человеческом плане».