Хорнер: Мы стремимся улучшить машину во всех областях

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В прошедшем сезоне Red Bull Racing одержала 21 победу в Гран При, и в финальной гонке в Абу-Даби не было заметно признаков, что соперники сократили отставание. В чемпионской команде не планируют останавливаться на достигнутом и, по словам Кристиана Хорнера, при разработке машины RB20 2024 года попытались сделать её лучше во всех областях по сравнению с RB19.

Кристиан Хорнер: «Полагаю, мы все знаем, что в условиях стабильного регламента отрывы будут сокращаться. На самом деле, мы уже видели такое в разные моменты в прошлом году. Именно поэтому нашей команде важно прибавлять и продолжать совершенствоваться.

Мы изучили все аспекты RB19, чтобы улучшить их в RB20. Надеюсь, это позволит нам стать сильнее, поскольку я не сомневаюсь, что соперники приложат все усилия, чтобы прибавить».