Итоги сезона: Mercedes-AMG Petronas

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Mercedes завершила сезон на втором месте в Кубке конструкторов c наименьшим число очков за последние пять лет…

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Льюис Хэмилтон 22 3 234 1 2 Джордж Расселл 22 8 175 2 3 Mercedes AMG Petronas Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2023 22 2 409 1 2 2022 22 3 515 1 1 2021 22 1 613,5 1 1 2020 17 1 573 1 1 2019 21 1 739 1 1

Когда в отлаженный часовой механизм попадает инородный элемент, этот механизм даёт сбои. Таким элементом для Mercedes стал регламент 2022 года, полностью изменивший поведение прежде чемпионской машины. Несколько неудачных решений – и всё, машина не едет, доставляя гонщикам не удовольствие, а мучения.

Решить эту проблему не удалось второй год подряд, несмотря на высокий инженерный потенциал, хорошую силовую установку и отличных гонщиков. И второе место в Кубке конструкторов не должно обманывать. Никакой конкуренции не было. При 860 очках и 21-й победе у Red Bull, у Mercedes всего 409 очков и ни одной победы. Результат провальный.

При создании W14 инженеры пытались прежде всего решить проблемы с раскачкой, поскольку в прошлом году она просто не позволяла двигаться дальше. Приходилось увеличивать высоту подвески, аэродинамика переставала работать, падала прижимная сила, резина изнашивалась и т.д.

Раскачка стала меньше, но вылезли другие проблемы. Управлять машиной по-прежнему было сложно, она имела очень узкий диапазон настроек, которые зависели от конфигурации трассы, температуры воздуха, асфальта и фазы луны. При этом у Red Bull машина ехала как по рельсам. Бороться с лидерами было просто невозможно.

Хэмилтон в конце сезона сказал, что машина ничем не лучше прошлогодней, и считал дни до последней гонки, после которой ему больше не придётся её пилотировать.

Разработкой машины занимался Майк Эллиотт, но весной, когда стало понятно, что машина вновь получилась неудачной, в Mercedes затеяли реорганизацию технического штаба. Вернули на пост технического директора Джеймса Эллисона, а Эллиота перевели на другую должность, а в конце сезона и вовсе уволили. Не справился.

Джеймс Эллисон: «Когда команда несколько лет выступает на очень высоком уровне, а затем по какой-то причине происходит падение результатов, это сильно дезориентирует. Когда вы вдруг чувствуете, что заложенные в своё время основы расшатались, а секундомер показывает реальную картину, это очень неприятно.

Уверенность в своих силах снижается, вся компания испытывает сильный прессинг из-за плохой машины и результатов. Тогда надо предпринять попытку сплотить все подразделения – отдел аэродинамики, динамических характеристик, конструкторский, чтобы все специалисты, объединив усилия, занялись созданием более эффективного шасси. Чтобы каждый из них, отвечая за свой участок работы, был при этом в курсе всего, что делается, и вносил свой вклад так, как считает нужным.

Если применить неверный подход, все эти группы могут перестать общаться друг с другом, поскольку каждая из них полностью сосредоточена на решении своих задач.

Пожалуй, в нашем случае наиболее деструктивные процессы начались, когда компания вступила в период трудностей – тогда мы впервые упустили чемпионскую корону, и это привело к более серьёзному разобщению коллектива, чем можно было допустить».

Вот так. Команда, ещё недавно бывшая сильнейшей, стала разваливаться.

W14 не позволяла бороться с Red Bull, но это не значит, что команда и гонщики не боролись. Каждый уик-энд они делали всё возможное, поэтому и оказались вторыми по итогам сезона. А соперники в этой группе были сильными – Алонсо из Aston Martin, гонщики Ferrari и McLaren. Все они уступали Ферстаппену в скорости, но между ними разница была минимальной, что подарило сезону интригу.

Как и Red Bull, Mercedes заработала очки во всех без исключения гонках. Самым успешным стал этап в Барселоне, где оба гонщика поднялись на подиум, но были и неудачи, как под дождём в Зандфорте.

Машине не хватало стабильности и прижимной силы, на скоростных участках она по-прежнему страдала раскачкой. На современных машинах нужен минимальный дорожный просвет, а с чуть большей высотой подвески добиться оптимального баланса не удавалось.

В итоге, настройки всегда были компромиссными и в полную силу машина нигде не ехала. Не позволяла атаковать, полностью использовать потенциал силовой установки, которая тоже уже была не самой мощной. У машины не было того запаса мощности, который в прошлые годы позволял не обращать внимания не неидеальность шасси.

Как и остальные, команда попала в замкнутый круг, выход из которого вновь удалось найти только Эдриану Ньюи. Magic.

По ходу сезона Хэмилтон и Расселл выступали на равных, но в итоге Льюис оказался впереди, а Джордж стал намекать на потерю мотивации. В прошлом году он пришёл в команду, которая выигрывала титул за титулом, в надежде побороться за чемпионство, а до чемпионства оказалось как до луны.

Льюису ничего никому доказывать не нужно, а Джорджу – ещё как нужно, а с этим возникли проблемы. И хотя в квалификации счёт оказался равным – 11:11, то в личном зачёте Льюис оказался третьим, уступив только гонщикам Red Bull Racing, а Расселл – восьмым. И это просто признак класса.

Интересно, как сложится следующий сезон для Mercedes. В команде рано переключились на подготовку к следующему сезону, но Red Bull Racing так далеко впереди, что инженерам Mercedes нужно решить невозможную задачу.

Как и в случае с Ferrari, надежды отыграть отставание почти нет, но они постараются. Хочется уже борьбы за лидерство с участием трёх команд. Доминирование надоело!